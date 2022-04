EDP quer duplicar investimento em startups com soluções para a transição energética

A EDP Ventures, o braço de capital de risco do grupo EDP, vai investir 100 milhões de euros em startups e empresas com soluções que possam contribuir para as dar resposta aos desafios da transição energética, anunciou a empresa em comunicado. Trata-se de mais do dobro dos 45 milhões de euros investidos na última década.

A empresa procura "startups em fase de scale-up - com provas dadas sobre o seu modelo de negócio - e que estejam agora em fase de industrializar a sua oferta", detalha o grupo liderado por Miguel Stilwell. Nesse seguimento, a EDP Ventures vai passar a participar em rondas de investimento em séries B - quando uma startup já tem um modelo de negócio implementado com sucesso e receitas expressivas.

"Na EDP, estamos focados em encontrar as soluções e tecnologias que farão a diferença num futuro descarbonizado e mais sustentável. À medida que o setor elétrico se altera a uma velocidade sem precedentes, queremos somar ao nosso conhecimento as startups mais promissoras, com um foco claro em projetos que possam representar oportunidades de crescimento. Os próximos anos serão desafiantes para a transição energética e queremos enfrentá-los com as melhores ideias a nível global", sublinha Ana Paula Marques, administradora da EDP, no mesmo documento.

Este objetivo enquadra-se no Plano Estratégico da empresa até 2025, que prevê a duplicação da capacidade da EDP em energia eólica e solar, mas também o desenvolvimento de redes eficientes e a criação de soluções de sustentabilidade para trilhar o caminho da transição energética. Para alcançar estes objetivos, o investimento em inovação foi também reforçado.

A EDP Ventures é a empresa de capital de risco do grupo EDP. Desde que fez o seu primeiro investimento, em 2011, o braço de capital de risco do grupo EDP investiu 45 milhões de euros em 35 startups com soluções aplicáveis ao setor elétrico.