EDP quer multiplicar por 20 a sua capacidade solar no Brasil até 2025

A EDP quer chegar a 2025 com uma potência instalada de 1 GWp de energia solar no Brasil, o que implica multiplicar por 20 o parque fotovoltaico atual que se situa nos 50 MWp. Um objetivo que faz parte do plano de investimentos anunciado esta segunda-feira no Brasil, no âmbito do Investor's Day, e que prevê investimentos totais de 10 mil milhões de reais (mais de 1,5 mil milhões de euros) no prazo de 2021 a 2025.

A estratégia prevê, ainda, a venda de três das seis barragens que a EDP tem em terras brasileiras, conforme avançado pelo jornal Valor Económico que entrevistou o novo presidente da EDP Brasil. João Marques da Cruz explicou que a venda das três barragens visa, precisamente, "gerar recursos para acelerar os investimentos na energia solar fotovoltaica", a grande aposta da companhia nos próximos anos, e, ao mesmo tempo, "diminuir os riscos do portefólio hídrico, que enfrenta o desafio crescente da escassez hidrográfica".

Ainda segundo o mesmo jornal, a EDP Brasil colocou já à venda as barragens de Santo António do Jari, de Cachoeira Caldeirão e de Mascarenhas, que têm uma capacidade instalada conjunta de 800 MW, e espera receber propostas não vinculativas nas próximas semanas.

Contactada pelo Dinheiro Vivo, fonte da EDP confirma a vontade do grupo de diminuir o seu investimento na produção hidroelétrica até 2025, para reforçar a aposta no solar. "O objetivo é reduzir o risco associado à fonte hídrica, em função da volatilidade de preços desta modalidade. Nesse sentido, a empresa tem sondado o mercado sobre o valor dos seus ativos hídricos", diz fonte da empresa, acrescentando que a EDP Brasil irá multiplicar por dez os seus gastos no solar fotovoltaico face ao período de 2016-2020, investindo um total de três mil milhões de reais (quase 500 milhões de euros) entre 2021 e 2025, o que lhe permitirá elevar a capacidade do seu parque de produção fotovoltaica de cerca de 50 MWp para 1 GWp.

Recorde-se que o Miguel Stilwell d'Andrade, CEO da EDP, apresentou, em janeiro, o plano estratégico da companhia para 2021-2025 e que prevê investimentos totais de 24 mil milhões de euros, 80% dos quais para energias renováveis, com o grupo a pretender duplicar a sua capacidade eólica e solar.