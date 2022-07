EDP reforça aposta no solar descentralizado com nova compra na Polónia

EI - Energia Independente é a nova empresa da Galp para operar no segmento do autoconsumo fotovoltaico © Direitos Reservados

A EDP voltou às compras no mercado polaco. Três meses depois de ter concretizado a compra da Soon Energy para reforçar a sua presença no segmento de solar descentralizado, a energética anunciou esta terça-feira que está em processo de aquisição da Zielona.

"Este passo representa um marco adicional na estratégia de expansão da EDP dentro do mercado fotovoltaico polaco, ao adicionar ao grupo uma companhia com mais de 58MWp instalados naquele país, dos quais cerca de 7MWp foram contratados só no primeiro semestre deste ano", detalhou a empresa liderada por Miguel Stilwell d"Andrade em comunicado. No total, só no primeiro trimestre deste ano, a EDP Energia Polska, empresa do Grupo que opera na Polónia desde 2020, já contratou cerca de 30MWp neste mercado.

A Zielona-Energia.com, fundada em 2013, vai permitir à EDP adicionar um portefólio de clientes empresariais de várias regiões da Polónia. Esta empresa, especializada em energia descentralizada, está focada no segmento de Pequenas e Médias Empresas e, segundo o mesmo documento, os clientes atuais da empresa incluem escolas, escritórios empresariais ou espaços agrícolas.

Vera Pinto Pereira não tem dúvidas de que "a energia solar vai ser uma alavanca fundamental para impulsionar a transição energética que o grupo EDP está empenhado em liderar nos 28 mercados em que está presente". E face a este objetivo, a administradora da EDP explica que a "Polónia é um país estratégico deste crescimento, onde já estávamos a desenvolver projetos eólicos e onde, com este segmento de negócio, pretendemos alcançar no próximo ano a marca de 100MWp contratados de capacidade solar para autoconsumo".

Em 2021, a EDP forneceu cerca de 50 gigawatt-hora (GWh) de energia a clientes empresariais na Polónia e contratou mais de cinco MWp de capacidade em projetos de autoconsumo solar em clientes empresariais. Uma aposta reforçada com a recente compra da Soon Energy e, em breve, com a Zielona. O valor do investimento não foi divulgado.

A aposta no solar tem liderado os recentes investimentos do grupo, não só na Polónia. Este ano a EDP também decidiu entrar em Itália através da compra da Enertel, empresa que fornece soluções de autoconsumo de energia solar descentralizada. Além disso, recentemente também anunciou o reforço da presença na região da Ásia-Pacífico com investimento no grupo Sunseap, o quarto maior produtor de energia solar do Sudeste Asiático.

Por cá, em breve prepara-se para inaugurar a central fotovoltaica flutuante no Alqueva. O projeto, que implicou um investimento de 3,5 milhões de euros, prevê a instalação de 10.750 painéis numa área equivalente a quatro campos de futebol e uma produção anual estimada de 6 GWh, replicando em escala industrial o projeto piloto que a empresa desenvolveu na barragem do Alto Rabagão, Montalegre.