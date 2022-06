EDP reforça presença na região Ásia-Pacífico com dois projetos no Vietname

EDP Renováveis comprou dois projetos solares fotovoltaicos no Vietname à Xuan Thien Group © ABCDstock - stock.adobe.com

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Junho, 2022 • 08:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A EDP Renováveis comprou à Xuan Thien Group por 284 milhões de dólares (269,8 milhões de euros) dois projetos solares fotovoltaicos no Vietname com uma capacidade total de 200 MWac (megawatts corrente alternada), anunciou a Energias de Portugal S.A.

Na informação comunicada à Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM), a empresa indica que os dois projetos se situam no distrito de Thuan Bac, no Vietname, iniciaram operações em 2020 e estão assegurados por um CAE (Contrato de Aquisição de Energia) a 20 anos a um preço de 93,5 dólares (88,84 euros)/MWh (megawatts por hora).

"O acordo foi alcançado por um valor de US$284M em conjunto com ganhos adicionais dependentes de objetivos operacionais", esclarece a EDP.

Esta transação, acrescenta, "estabelecerá uma parceria de longo-prazo entre a Xuan Thien Group e a EDP para a exploração conjunta de oportunidades adicionais na região, contribuindo assim para a aceleração do crescimento da EDP na APAC [região da Ásia-Pacífico]".

Com esta transação, a EDP duplica a sua capacidade operacional no Vietname, reforçando a sua presença na APAC, um mercado onde entrou em 2021 e que desde então fortaleceu com a integração da Sunseap, em fevereiro deste ano.

"A transação está sujeita a condições regulatórias e outras condições precedentes habituais para uma transação desta natureza", refere o comunicado.