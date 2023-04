EDP relança programa de apoio a novos negócios em Sines e Santiago do Cacém

Presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell d'Andrade. © Nuno Veiga / Lusa

O grupo EDP anunciou esta quarta-feira a 2.ª edição do programa de empreendedorismo Nau, que visa apoiar a criação de novos negócios em Sines e Santiago do Cacém. O programa é lançado através da EDP Comercial em parceria com o Sines Tecnopolo.

Em comunicado, a EDP sublinha que na edição anterior foi possível "capacitar cerca de 40 pessoas, criar nove negócios locais e gerar 21 potenciais postos de trabalho no último ano", destacando-se uma empresa de moda sustentável, negócios de produção de sabões artesanais e ideias ligadas à cultura local. Por isso, agora, o objetivo passa por reforçar estes números e potenciar o acesso a fundos para o arranque dos pequenos negócios.

O programa pretende "promover e reforçar um ecossistema que ajude a desenvolver projetos empresariais e a gerar emprego, envolvendo ações de formação e consultoria, apoio técnico especializado e incubação de negócios".

As candidaturas para a nova edição do programa Nau podem ser apresentadas até ao final de abril, através do site do Sines Tecnopolo. O processo de seleção fica fechao em maio.

Os projetos propostos por antigos trabalhadores da central termoelétrica de Sines, que encerrou em janeiro de 2021, terão prioridade no processo de seleção.

O programa Nau faz parte do projeto da EDP "Futuro Ativo Sines".

A Sines Tecnopolo, que gere o programa, é responsável pela incubação de projetos no Alentejo, sendo certificada a nível europeu pela European Business and Innovation Centre Network.