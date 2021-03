EDP Renováveis anuncia acordo para desenvolvimento e construção de projeto solar nos EUA

Sede da EDP, em Lisboa. © PAULO SPRANGER / Global Imagens

Em informação enviada à CMVM, a EDP indica que, através da subsidiária EDP Renováveis, fechou um acordo de "build and transfer" para um projeto solar nos Estados Unidos.

Na nota, é indicado que este acordo celebrado com a Northern Indiana Public Service Company (NIPSCO) "prevê o desenvolvimento e construção do projecto solar da EDP de 200 MWac, Indiana Crossroads Solar Park, localizado no Estado do Indiana, com início de operação previsto para 2022, altura em que se concluiria o acordo de Build & Transfer."

Através deste acordo, a empresa indica que "tem agora 2,5 GW de capacidade assegurada nos EUA que entrará em operação de 2021 em diante".

O acordo anunciado também contribuirá "para o programa de rotação de ativos para 2021-2025 anunciado no Capital Markets Day", especifica a elétrica.