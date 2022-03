EDP Renováveis aprova contas de 2021 e distribuição de 86 ME em dividendos

EDP Renováveis apresentou lucros de 655 milhões de euros em 2021 © ABCDstock

Os acionistas da EDP Renováveis (EDPR) aprovaram, esta quinta-feira, em assembleia-geral as contas de 2021 e a distribuição de um dividendo superior a 86 milhões de euros, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A EDPR informa que na assembleia-geral anual realizada durante o dia de hoje "os acionistas aprovaram a proposta do Conselho de Administração relativa à distribuição de um dividendo bruto de 86.450.234,58 euros, que se traduz num dividendo bruto equivalente a 0,09 euros por ação".

O dividendo, sujeito ao normativo fiscal, estará disponível para pagamento a partir de 29 de abril.

A EDPR informa ainda que "a partir do dia 27 de abril de 2022 (inclusive), as ações representativas do capital social da EDPR serão transacionadas em mercado regulamentado sem conferirem direito a dividendos".

Os acionistas aprovaram ainda as contas anuais individuais da EDPR, bem como as contas consolidadas em conjunto com as suas sociedades dependentes, correspondentes ao exercício social que terminou em 31 de dezembro de 2021.

A EDPR, que tem sede em Madrid, mas está cotada na bolsa de Lisboa, apresentou lucros de 655 milhões de euros em 2021, um aumento de 18% em relação a 2020, segundo informação enviada em 16 de fevereiro à CMVM.