EDP Renováveis aprova nomeação de Kay McCall para Conselho de Administração

Kay McCall torna-se membro independente do Conselho de Administração da EDP © ABCDstock - stock.adobe.com

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Maio, 2022 • 20:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A EDP Renováveis aprovou esta terça-feira a nomeação por cooptação de Kay McCall como membro independente do Conselho de Administração, com efeitos a 01 de junho, segundo a informação enviada à Comissão do Mercado e Valores Mobiliários (CMVM).

A nomeação de Kay McCall vai preencher uma vaga no Conselho de Administração da empresa, adianta a mesma informação ao mercado, precisando que esta acontece no seguimento da proposta submetida pela Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Societário.

"A Exma. Sra. Kay McCall irá contribuir para o Conselho de Administração da EDPR com o seu profundo conhecimento sobre a indústria das renováveis, com especial foco no mercado dos EUA", refere o comunicado enviado à CMVM.

Esta nomeação entra em vigor em 01 e junho de 2022 e será proposta para ratificação na próxima assembleia-geral de acionistas.

Em janeiro, a empresa anunciou a renúncia da administradora Joan Avalyn Dempsey ao cargo de administradora independente do Conselho de Administração da empresa.

A EDPR, que tem sede em Madrid, mas está cotada na bolsa de Lisboa, apresentou lucros de 655 milhões de euros em 2021, um aumento de 18% em relação a 2020, segundo informação enviada em 16 de fevereiro à CMVM.

Em 31 de março os acionistas da EDP Renováveis aprovaram em assembleia-geral as contas de 2021 e a distribuição de um dividendo superior a 86 milhões de euros.