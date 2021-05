EDP Renováveis assegura novo contrato para venda de energia em Espanha

A EDP Renováveis (EDPR) assegurou um novo Contrato de Aquisição de Energia (CAE) a 15 anos para 20 MW (megawatts) em Espanha.

"O projeto deverá entrar em operação em 2023. Com este novo acordo, a EDPR tem agora 426 MW de capacidade assegurada em Espanha que entrará em operação a partir de 2021", refere a empresa num comunicado divulgado esta segunda-feira no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

"O sucesso da EDPR em assegurar novos CAEs reforça a sua estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projetos competitivos e com perfil de baixo-risco que fomentam a aceleração da transição energética e a descarbonização da economia", adianta.

Segundo a EDPR, este novo contrato permite evitar "emissões anuais estimadas em cerca de 20 mil toneladas de CO2".