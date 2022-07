EDP Renováveis atinge lucro de 265 milhões de euros no primeiro semestre

O lucro da EDP Renováveis disparou 87%, para 265 milhões de euros, nos primeiros seis do ano, um resultado que compara com os 142 milhões registados em igual período de 2021. O aumento dos preços da energia justificam as contas, de acordo com os dados enviadas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"[Os] resultados sólidos no primeiro semestre, maioritariamente impactada pelo aumento do preço médio de venda e de produção, resultando num EBITDA e resultado líquido robustos", lê-se. O EBITDA acelerou 49%, para 976 milhões de euros, e as receitas totalizaram 1.237 milhões de euros, o que traduz um crescimento homólogo de 45%.

[Em atualização]