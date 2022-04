EDP Renováveis aumenta capacidade de produção para 14 GW

© EDP Renováveis

A EDP Renováveis (EDPR) tinha no final de março uma capacidade instalada em todo o mundo de produção de eletricidade de 14 gigawatts (GW), um aumento de 1,6 GW em relação a um ano antes.

Num comunicado publicado esta terça-feira na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDPR assegura que "continua a acelerar o seu crescimento" com 14,0 GW já instalados e "uma maior diversificação tecnológica", com 12,5 de eólico onshore, 1,2 GW de capacidade solar e 1,5 GW de capacidade eólica offshore bruta em operação.

A empresa que tem sede em Madrid, mas que está cotada na bolsa de Lisboa, informou o mercado sobre os seus dados operacionais do primeiro trimestre de 2022, estando a sua capacidade instalada de produção de energia dividida por 50% na América do Norte, 41% na Europa, 6% na América do Sul e 3% na região da Ásia/Pacífico.

A capacidade adicionada no primeiro trimestre do corrente ano foi de 465 megawatts (MW) "maioritariamente devido ao sucesso na integração" dos ativos da Sunseap na região Ásia/Pacífico que agora representam 3% do portfólio da EDPR.

Por outro lado, a capacidade em construção da empresa era de 2,4 GW no final do primeiro trimestre do ano, tendo ainda havido um aumento de 1,6 GW em relação a um ano antes depois da "conclusão com sucesso" das transações de rotação de ativos nos Estados Unidos da América (EUA).

A EDPR produziu 9,2 terawatts (TWh) de energia limpa nos primeiros três meses do ano (+14% do que um ano antes), evitando 6 megatoneladas (mt) de emissões dos gazes nocivos de dióxido de carbono (CO2), com Europa e América do Norte a representar 38% e 58% do total de produção de energia, respetivamente.

Em relação a um ano antes, a produção total aumentou em 14%, dos quais 5% na Europa, 13% na América do Norte e 122% na América do Sul.

A Energias de Portugal, S.A. (EDP) é a maior acionista da EDP Renováveis.