EDP Renováveis aumenta capacidade para 600MW no Kansas

A EDP Renováveis, através da sua filial EDP Renewables North America, assinou um contrato de compra e venda de energia elétrica com a Great Plains Energy, para vender a energia renovável produzida pelo parque eólico Prairie Queen, com uma capacidade de 200 MW e localizado no condado de Allen County, no Kansas. O início da operação do parque está previsto para 2019, anunciou a empresa em comunicado.

Na sequência deste acordo, a EDPR irá expandir a sua presença no estado norte-americano do Kansas para um total de 600 MW e já garantiu 1,5 GW em acordos de longo prazo nos Estados Unidos para projetos que serão implementados no período de 2016-2020, representando 82% dos 1,8 GW do objetivo de expansão da capacidade dos EUA para este período, tal como foi anunciado no Capital Markets Day do Grupo EDP, em maio de 2016.

“Este acordo permite que a EDPR continue a executar a sua estratégia de crescimento, que é fundada no desenvolvimento de projetos competitivos com visibilidade a longo prazo”, disse João Manso Neto, CEO da EDP Renováveis, acrescentando: “Contratos como os PPAs, com os quais a EDPR é uma das empresas pioneiras nos Estados Unidos, farão parte do futuro do setor energético também em Europa, onde ainda estão em fase embrionária. Esperamos ver cada vez mais acordos deste tipo que beneficiem produtores e consumidores”, concluiu Manso Neto.

A EDP Renováveis é o quarto maior produtor mundial de energia eólica, com presença em 12 mercados: Bélgica, Brasil, Canadá, França, Itália, México, Polónia, Portugal, Roménia, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos.