EDP Renováveis aumenta lucros em 75% no 1.º trimestre para 66 ME

EDP Renováveis © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Maio, 2022 • 08:15

A EDP Renováveis registou um lucro de 66 milhões de euros no primeiro trimestre de 2022, um aumento de 75% em relação ao período homólogo de 2021, segundo informação publicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa, que tem sede em Madrid e está cotada na bolsa de Lisboa, informa o mercado que o resultado líquido totalizou 66 milhões de euros, "neutralizado em parte por maiores impostos, custos financeiros e interesses não controláveis superiores" que totalizaram €61M como resultado da "performance do portfólio de interesses não controláveis".

As receitas aumentaram nos primeiros três meses do ano para 569 milhões de euros, mais 27% do que um ano antes.

O lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) somou 394M (+ 46%) "devido à excelente performance operacional do portfólio base".

A empresa, que tinha em 31 de março último 2.810 trabalhadores, mais 51% do que um ano antes, revela que a dívida (líquida) totalizava, no final de março, 4.217 milhões de euros, um aumento de 44% em relação aos 2.935 milhões que tinha no final de 2021.

A EDP Renováveis (EDPR) tinha no final do primeiro trimestre do corrente ano um portfólio operacional de 14 GW (gigawatts), com 9 anos de idade média, dos quais 13 GW estavam totalmente consolidados e 1,1 GW se encontravam consolidados ao nível de "equity" (Espanha, Portugal, EUA, Ásia/Pacífico e Offshore).

A empresa adicionou um total de 465 MW (megawatts) de capacidade eólica e solar dos quais 450 MW foram totalmente consolidados, mais precisamente, 46 MW na Europa, 3 MW na América do Norte e 401 MW Ásia/Pacífico.

No final de março, EDPR tinha 2,4 GW de capacidade em construção, dos quais 1.569 MW de capacidade eólica e 805 MW de solar.

Durante o primeiro trimestre do ano, a elétrica produziu 9,2 TWh (terawatts) de energia verde (+14%), evitando a emissão de seis megatoneladas de emissões de CO2 (dióxito de carbono).

A EDPR é uma empresa subsidiária e detida a 74,98% pelo Grupo EDP (Energias de Portugal), operando no domínio das energias renováveis.

Em 2021, a empresa apresentou lucros de 655 milhões de euros, um aumento de 18% em relação a 2020.