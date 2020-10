EDP Renováveis com parceria na Grécia para parques eólicos

17% da energia consumida na Europa provém do vento. © Direitos Reservados

A EDP Renováveis criou uma joint-venture na Grécia com a Ellaktor, o maior grupo de infraestruturas local, com vista ao desenvolvimento conjunto de oportunidades para produção de energia eólica no país.

Em causa está o desenvolvimento conjunto de um portefólio eólico em terra com capacidade de 900 MW, atualmente "em diferentes fases de desenvolvimento, num país com perspetivas atrativas em termos de energias renováveis", anunciou a empresa. Mais pormenorizado é o comunicado da Ellaktor, que dá conta de um investimento total, quando concluídos os referidos parques, que poderá ultrapassar os mil milhões de euros.

Com este acordo, que permite à Ellajtor mais do que duplicar a sua capacidade eólica instalada, atualmente nos 491 MW, "é formada uma aliança forte com uma dinâmica significativa e perspectivas de crescimento, com o objetivo de desempenhar um papel de liderança na transição energética do país nos próximos anos. O ambicioso e realista plano de investimento a implementar dará um contributo decisivo para o aprofundamento da penetração das fontes de energias renováveis, no quadro do Plano Nacional de Energia e Clima do país e do Green Deal da Comissão Europeia", refere, ainda, o comunicado da Ellaktor.

Já a EDP Renováveis destaca que, com esta parceria, tem acesso a "ativos de qualidade já em desenvolvimento" e "ganha mais visibilidade e potencial de crescimento" no mercado grego. A empresa entrou na Grécia em 2018 e conta já com 152 MW contratados em leilões eólicos recentes, com o início das operações marcado para 2021 e 2022.

No comunicado, a EDP Renováveis sublinha que "continua a estudar oportunidades em todo o mundo, enquanto desenvolve projetos rentáveis centrados em países com um perfil de risco reduzido e estabilidade regulatória".