EDP Renováveis com projeto de central solar fotovoltaica para Peniche

Em causa está a construção de cerca de 30 mil módulos fotovoltaicos, com uma potência de 17,9 megawatts (MW). © EDPR

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Fevereiro, 2023 • 17:26

A EDP Renováveis tem prevista a construção de uma central solar fotovoltaica nas Cesaredas, no concelho de Peniche e distrito de Leiria, estando o projeto em consulta pública até ao dia 20 na Agência Portuguesa de Ambiente.

De acordo com o estudo não técnico do projeto, disponível na plataforma 'online' de consultas públicas Participa, em causa está a construção de cerca de 30 mil módulos fotovoltaicos, com uma potência de 17,9 megawatts (MW).

A central vai ser construída junto ao atual parque eólico de Serra d'el Rei para beneficiar das infraestruturas já existentes, nomeadamente a linha de ligação à rede elétrica nacional.

A EDP Renováveis pretende "fazer uma hibridização com o centro eletroprodutor já existente (Parque Eólico de Serra D'el Rei) e por inerência a produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável, endógena e não poluente -- a energia solar, contribuindo assim para as metas portuguesas que se referem à produção de energia a partir de fontes renováveis, constantes da Estratégia Nacional para a Energia", lê-se no documento.

Estima-se que a central solar possa funcionar durante 30 anos, período durante o qual se vai evitar a emissão de 295 toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera.

Por ano, os estudos apontam para uma produção de 25.598 MW/hora. A fase de construção vai demorar 11 meses e envolver 70 trabalhadores.

De acordo com o estudo, os impactos negativos do projeto são "pouco significativos" e podem ser minimizados pela adoção de medidas adequadas.