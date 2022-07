EDP Renováveis compra 70% da alemã Kronos por 250 milhões de euros

© Ina FASSBENDER/AFP

O grupo EDP adquiriu 70% da Kronos Solar, através da EDP Renováveis, chegando a acordo para o pagamento de 250 milhões de euros pela participação na energética alemã. A operação foi esta sexta-feira comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), com o grupo a evidenciar que a holding para as energias renováveis passa a ter uma presença nos mercados germânico e holandês. A Kronos é uma empresa de desenvolvimento de energia solar.

Em comunicado, a empresa portuguesa explica que "a Kronos é totalmente detida pelos seus Fundadores, que irão manter uma participação acionista de 30% e continuarão envolvidos na gestão diária do negócio". E a operação "permite à EDP Renováveis entrar na Alemanha e nos Países Baixos", beneficiando "de objetivos renováveis ambiciosos, dado o aumento da importância dada à segurança da entrega de energia e da sua independência" naqueles países.

Só a Alemanha, o mercado doméstico da Kronos, representa "cerca de 50% do portefólio de desenvolvimento solar adquirido" pela energética portuguesa, que dá conta, ainda, da intenção do governo alemão alcançar 360 gigawatt (GW) de capacidade instalada de produção de energia renovável até 2030. A EDP Renováveis identificou uma oportunidade de negócio. "Para alcançar tal objetivo, a Alemanha está empenhada em instalar 155 GW de capacidade solar, representando perto de 40% das adições de capacidade solar na União Europeia, tornando-a num dos maiores mercados de capacidade solar no mundo assim como num dos mercados com o crescimento mais acelerado", lê-se.

Com esta aquisição, a EDP vai expandir a sua presença para 12 mercados na Europa que, no total, representam mais de 90% das adições de capacidade solar esperadas na União Europeia até 2030.

Adianta o mesmo comunicado que a Kronos tem uma "vasta experiência baseada num historial de mais 1,4 GW em 80 projetos instalados com sucesso e um portfólio de 9,4 GW (7,5 GWac) de projetos solares em diferentes fases de desenvolvimento". Projetos que se localizam não só na Alemanha e Holanda, mas também em França e no Reino Unido.

"Temos grandes expectativas no que diz respeito, em particular, à Alemanha, já que é um mercado estratégico na Europa, com metas de crescimento reforçadas nas renováveis. Com esta operação, a EDP fortalece ainda mais a sua posição no segmento solar e o seu compromisso com a aceleração da transição energética", refere Miguel Stilwell d"Andrade.

Além de pagar 250 milhões de euros por 70% da Kronos, a EDP Renováveis vai cumprir "uma taxa de sucesso adicional a ser paga durante 2023- 28 que estará dependente da capacidade solar entregue pela Kronos no mesmo período". A operação "também inclui uma call/put option nos outros 30% de participação minoritária, exercível de 2028 em diante, com o preço da opção a ser definido pelo estado dos projetos renováveis em desenvolvimento da Kronos à data".