EDP Renováveis conclui duas operações nos EUA nos segmentos solar e eólico

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Dezembro, 2021 • 19:22

A EDP, através da EDP Renováveis (EDPR), concluiu duas operações nos EUA, no estado de Indiana, incluindo uma rotação de ativos de um projeto solar e um acordo de 'build & transfer' de um projeto eólico, adiantou a empresa.

Em dois comunicados, publicados pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a EDP deu conta da "conclusão da venda, à Connor, Clark & Lunn Infrastructure, de uma participação acionista de 80% no projeto Riverstart Solar" de 200 MWac (megawatts corrente alternada) "localizado no estado americano de Indiana.

Esta transação "anunciada a 02 de setembro de 2020 incluía quatro projetos eólicos que totalizavam 363 MW (Meadow Lake V, Quilt Block, Redbed Plains e Hog Creek), que alcançaram conclusão e foram anunciados no dia 28 de dezembro de 2020, e ainda os 200 MWac do projeto Riverstart Solar que agora alcança a sua conclusão, completando assim na totalidade a transação de uma participação acionista de 80% de um portfólio eólico e solar localizado nos EUA e com 563 MW (450 MW líquidos)", indicou o grupo.

Segundo a EDP, "o valor total da transação do projeto Riverstart corresponde a um Enterprise Value (100%) de 305 milhões de dólares, que se traduz num Enterprise Value de 1,5 milhões de dólares/MW".

Assim, irá contribuir com cerca de "0,2 mil milhões de euros de encaixe de rotação de ativos e está inserida no contexto do programa de rotação de ativos de 8 mil milhões de euros para 2021-25 anunciado no Capital Markets Day da EDP".

Além desta operação, a EDP, que detém 74,98% da EDPR anunciou a "conclusão de um acordo de Build & Transfer com a Northern Indiana Public Service Company LLC (NIPSCO). O acordo permitiu o desenvolvimento e construção do projeto eólico Indiana Crossroads da EDP com 302 MW, que se localiza no estado americano de Indiana, e que começou as suas operações em dezembro de 2021, momento esse em que se completou o acordo de 'Build & Transfer'.

De acordo com a empresa, esta transação irá contribuir com perto de "0,45 mil milhões de euros de encaixe de rotação de ativos" para a meta dos 8 mil milhões de euros, à imagem do projeto solar.