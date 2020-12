EDP Renováveis conclui venda de ativos eólicos em Espanha à Finerge por 450 ME

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Dezembro, 2020 • 20:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O negócio foi comunicado ao mercado em 10 de agosto, recordou a empresa, indicando que, à data de hoje está "concluída a venda da sua participação acionista total, num portfólio operacional de tecnologia eólica 'onshore'

com 242 MW de capacidade instalada em Espanha, ao grupo Finerge, por um valor total de aproximadamente 450 milhões de euros ('equity value')", lê-se na mesma nota.

Em agosto, a EDPR anunciou que tinha chegado a acordo para a venda da totalidade da sua participação acionista e empréstimos do portfólio eólico 'onshore' (em terra) operacional, em Espanha, ao grupo Finerge, referindo nessa altura um valor de 426 milhões de euros para a operação.

A conclusão deste negócio, hoje divulgada, "faz parte da estratégia de rotação de ativos para o período 2019-22, contemplada no 'Strategic Update' anunciado a 12 de março de 2019", recordou a empresa.

O grupo, agora liderado por Rui Teixeira - depois de Manso Neto ter siso suspenso de funções no âmbito do 'caso EDP' -, precisou em agosto que, com esta transação, já executou mais de 40% do objetivo de quatro mil milhões de euros de rotação de ativos para o período 2019-2022.

"Este acordo é um grande marco para nós, pois não só mostra que somos capazes de gerar valor através do desenvolvimento e gestão de projetos, mas também que o mercado reconhece a qualidade dos nossos ativos", afirmou Rui Teixeira, numa nota enviada às redações.

O presidente executivo interino da EDPR notou ainda que esta operação permite dar continuidade ao plano de negócios, graças à estratégia de rotação de ativos que permite rentabilizar os parques da empresa "antes de chegarem ao fim da sua vida útil, sempre com o objetivo de acelerar o investimento e, por isso, o crescimento".

Esta operação abrange sete parques eólicos em operação em Espanha, nomeadamente, nas regiões de Ávila e Catalunha, sendo que a totalidade do portfólio "apresenta uma vida média em operação de nove anos".