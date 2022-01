EDP Renováveis concluiu venda de parques eólicos em Portugal por 534 milhões

Dinheiro Vivo 28 Janeiro, 2022 • 09:11 Partilhar este artigo Facebook

A EDP Renováveis informou o mercado da conclusão da operação de venda de cinco parques eólicos em Portugal à Onex Renewables por 534 milhões de euros.

Em causa estão uma carteira de ativos com 221 megawatts (MW) de capacidade eólica, dos quais 96 MW estão já em operação desde 2018 e 2019 e os restantes 125 MW entraram em funcção em dezembro de 2021, indica em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Esta transação irá contribuir com 534 milhões de encaixe de rotação de ativos e está inserido no contexto do programa de rotação de ativos de oito mil milhões para [o período] 2021-2025, anunciado no Capital Markets Day da EDP", sublinha a empresa no comunicado.

O programa de rotação de ativos visa "acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável".