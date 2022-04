EDP Renováveis e dona da Meta fecham contrato para parque solar nos EUA

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Abril, 2022 • 20:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A EDP Renováveis (EDPR) e a Meta anunciaram esta quarta-feira um contrato de longo prazo para 156 MW do parque solar Cattlemen, de 240 MW, no condado de Milam, localizado no centro do Texas, Estados Unidos.

Em comunicado, a EDP Renováveis informa que este acordo de compra de energia (PPA) de 156 MW permitirá dar continuidade ao desenvolvimento e construção do parque solar Cattlemen, de 240 MW, que deverá estar operacional em 2023.

A EDP Renováveis desenvolveu o projeto e será responsável por construir e operar este parque solar, sendo também a proprietária do mesmo, com o investimento estimado de cerca de 280 milhões de dólares (cerca de 257,9 milhões de euros).

Este parque vai permitir também abastecer anualmente o equivalente a mais de 37.000 casas no Texas e poupar o uso de aproximadamente 1.150 milhões de litros de água por ano, lê-se no comunicado de imprensa.

"À medida que a nossa infraestrutura global continua a crescer, parcerias como a da EDPR são cada vez mais importantes para que possamos atingir os nossos ambiciosos objetivos de sustentabilidade", disse Urvi Parekh, diretor de energias renováveis da Meta, citado no comunicado.

"A EDPR tem o prazer de colaborar, mais uma vez, com a Meta num novo projeto de energias renováveis,", "Projetos como o parque solar Cattlemen reforçam o nosso compromisso de acelerar a transição energética, ao mesmo tempo que fornecem energia limpa e oferecem apoio económico e novas oportunidades para as comunidades locais em que operamos", afirmou Miguel Stilwell d'Andrade, presidente executivo (CEO) da EDP & EDPR.