EDP Renováveis ganha direitos para projeto eólico offshore nos EUA

EDP Renováveis © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Fevereiro, 2022 • 07:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A EDP Renováveis anunciou no domingo que o consórcio Ocean Winds East, que integra, ganhou os direitos exclusivos para desenvolver um projeto eólico 'offshore' de até 1,7 gigawatt (GW) nos Estados Unidos da América.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP Renováveis informa que "a OW Ocean Winds East, LLC ("OW East"), uma 'joint venture' detida a 50/50 pela Ocean Winds ("OW", a JV Offshore detida a 50/50 pela EDPR e Engie), e pela Global Infrastructure Partners ("GIP"), foi nomeada licitante vencedora de uma área de 71.522 - acres ou 289,4 quilómetros quadrados (OCS-A 0537) ao largo da costa de Nova Iorque/Nova Jérsia".

"A área de 'leasing' foi atribuída num leilão de seis áreas 'offshore' do programa "New York Bight" do US Bureau of Ocean Energy Management (BOEM)", lê-se no documento.

Situada a 38 milhas da costa de Nova Iorque e a 53 milhas da costa de Nova Jérsia, estima-se que a área atribuída à OW East tenha capacidade para até 1,7 GW.

A OW East pagará 765 milhões de dólares (cerca de 682 milhões de euros) pelos direitos, um preço estabelecido no leilão da BOEM.

Os EUA representam "um dos mais promissores mercados eólicos 'offshore' com um objetivo de capacidade eólica 'offshore' de 30 GW até 2030, o que criará cerca de 80.000 postos de trabalho", afirma a EDP Renováveis.

"Com anúncio de hoje, a EDPR, através da sua associada OW, aumenta a visibilidade do seu crescimento no segmento de eólica 'offshore', com a capacidade em operação, contratada ou com direitos de ligação à rede atingindo os 11 GW, alargando e diversificando assim as opções de crescimento rentável a longo-prazo da EDPR, mantendo um perfil de risco equilibrado", acrescenta a empresa.