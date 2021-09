EDP Renováveis ganha novo contrato no Chile durante 15 anos

EDP Renováveis © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Setembro, 2021 • 18:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A EDP Renováveis comunicou ao mercado que lhe foi atribuído um Contrato de Aquisição de Energia (CAE) a 15 anos num leilão de energia renovável chileno, num projeto eólico de 120 megawatts (MW) com início previsto em 2025.

"A EDP Renováveis, S.A. ("EDPR") foi atribuída com um Contrato de Aquisição de Energia ("CAE") a 15 anos no leilão de energia renovável chileno, para vender a energia produzida pelo projeto eólico San Andres de 120 MW, estimando-se que evite 90 milhares de toneladas de emissões anuais de CO2", pode ler-se na comunicação hoje enviado ao mercado pela empresa.

A subsidiária da EDP sediada em Madrid informa ainda que "o projeto eólico San Andres, situado em La Araucania, Chile, estima-se que inicie operações em 2025".

De acordo com a empresa, "na sequência da entrada da EDPR no Chile em maio de 2021, a EDPR tem agora 0,2 GW [gigawatts] de capacidade assegurada que entrará em operação no Chile até 2025".

Para a EDP Renováveis, "o sucesso da EDPR em assegurar novos CAEs reforça a sua estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projetos competitivos e com perfil de baixo-risco que fomentam a aceleração da transição energética e a descarbonização da economia".

No dia 28 de maio, a EDP Renováveis informou que entrou no mercado do Chile, depois de chegar a acordos para adquirir uma carteira eólica e solar de 628 MW com o início das operações comerciais previstas para entre 2023 e 2025.

A transação foi alcançada através de dois acordos separados com a "Atacama Energy" e a "Lader Energy" por um valor total de até 31,2 milhões de euros (38 milhões de dólares dos Estados Unidos da América), dependendo da concretização de objetivos pré-definidos para cada projeto.

Na sessão de hoje do PSI20, a EDP perdeu 2,23% para 4,68 euros e a EDP Renováveis desvalorizou-se em 1,92%, para 22,50 euros.