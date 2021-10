EDP Renováveis inaugura maior complexo solar do grupo no Brasil

Parque solar de Pereira Barreto, Brasil © Direitos reservados

A EDP Renováveis inaugurou esta sexta-feira, em São Paulo, Brasil, o maior complexo solar do grupo, com cinco parques de painéis fotovoltaicos. O complexo solar, composto por cinco parques, tem uma capacidade anual de produção de 547 MWh, graças a 600 mil painéis fotovoltaicos. A energia gerada anualmente por este parque da subsidiária da EDP é suficiente para abastecer uma cidade com mais de 750 mil habitantes.

O complexo está instalado em Pereira Barreto, no Estado de São Paulo, e foi inaugurado pelo CEO da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, que considera que "Pereira Barreto representa a aposta da empresa na diversificação, neste caso, na energia solar fotovoltaica". O presidente executivo da EDP e EDP Renováveis diz que o "Brasil é um mercado chave para a concretização do Plano de Negócios" e adianta por isso que "a expectativa, inclusive, é inaugurar, a médio e longo prazo, outros projetos similares na região, gerando ainda mais empregos e contribuindo para o bem do meio ambiente."

Este parque vai criar 1500 postos de trabalho na região, mais de metade (56%) a nível local. A empresa estima ainda que permita evitar a emissão de mais de 150 toneladas de CO2 anualmente.

A energia será comercializada através da EDP Brasil (ENBR3), a terceira maior comercializadora privada e maior comercializadora de retalho do mercado brasileiro.