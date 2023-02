EDP Renováveis inaugura no Brasil o maior complexo eólico da empresa

© DR.

A EDP Renováveis, subsidiária do grupo EDP, inaugurou no Brasil o maior complexo eólico da empresa a nível global. Com 580 megawatts (MW) de capacidade instalada e 138 turbinas, a instalação localiza-se no Estado do Rio Grande do Norte, região onde a empresa já tinha forte presença.

O projeto inclui os parques éolicos Monte Verde I-VI, Boqueirão I-II e Jerusalém I-VI que, em conjunto, têm a capacidade de produzir cerca de 3 mil GWh/ano, energia suficiente para abastecer uma cidade com mais de 1,5 milhões de habitantes. O novo complexo também ajuda a evitar a emissão de mais de um milhão de toneladas de CO2 por ano.

Duarte Bello, administrador executivo da EDP Renováveis para a Europa e América Latina, sublinha o "orgulho" pela inauguração dos parques eólicos e reforça a contínua aposta da empresa no Brasil, tendo em desenvolvimento no país "mais de 7 GW em energia eólica e solar" que espera colocar em operação já nos próximos anos, explica.

O novo complexo renovável também está a contribuir para o desenvolvimento socioeconómico da região com a criação de mais de três mil postos de trabalho durante a sua construção, além dos 80 empregos fixos para a operação e manutenção dos parques.

A EDP Renováveis também desenvolveu projetos de responsabilidade social na região com impacto positivo "em pelo menos 700 habitantes", ao promover a formação e qualificação dos cidadãos e fornecendo condições para melhorar a economia local. Exemplo disso é o programa Keep it Local que oferece cursos especializados em energias renováveis a mais de 40 habitantes com o objetivo de aumentar o emprego em zonas rurais.

A inauguração, que decorreu hoje, contou com a presença do chief operating officer para a América Latina e Europa da EDP Renováveis, Duarte Bello, o diretor executivo da EDPR para a América Latina, Manuel Ortiz, a country manager da EDP Renováveis no Brasil, Paula Dalbello e o presidente da EDP Brasil, João Marques da Cruz.

No evento estiveram também presentes os secretários do Desenvolvimento Económico e das Infraestruturas do Estado do Rio Grande do Norte e o secretário Adjunto do Desenvolvimento Económico, assim como os prefeitos dos municípios Caiçara do Rio do Vento, Pedra Preta e Pedro Avelino e a governadora do Estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra.