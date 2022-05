EDP Renováveis investe 25 milhões na francesa Lhyfe para explorar hidrogénio verde

© D.R

A EDP Renováveis entrou com 25 milhões de euros na oferta pública inicial (IPO) que permitirá à francesa Lhyfe aumentar o capital acionista em mais de 110 milhões de euros e ser admitida no mercado regulado da Euronext de Paris. Em troca, a empresa de Nantes, que pretende tornar-se num dos principais produtores de hidrogénio verde na Europa, firmou com a energética portuguesa um acordo industrial para "identificar, desenvolver, construir e gerir em conjunto projetos" na área do hidrogénio.

Em causa está um "um acordo de colaboração para desenvolver projetos de produção de hidrogénio verde", selado a 6 de maio, entre o quarto maior produtor de energia eólica do mundo e uma empresa pioneira na produção de hidrogénio verde, na Europa. No entanto, só esta terça-feira foi anunciado em Portugal num comunicado enviado à redação.

Por um lado, o grupo EDP, através da subsidiária EDP Renováveis, dá mais um passo numa área que, por estes dias, é uma clara tendência no setor energético. Por outro, a Lhyfe, criada apenas há cinco anos, ganha um parceiro de peso e a possibilidade de vir a desenvolver projetos de hidrogénio não só em Portugal, como em outros 19 países como EUA, Espanha ou Brasil. Ao todo, a energética portuguesa tem hoje uma capacidade total de energia renovável instalada de cerca de 14 gigawatts (GW) em 26 mercados. Já a empresa francesa diz desenvolver mais de 90 projetos em toda a Europa, em países como Alemanha, Suécia ou Dinamarca, além de França.

"Ao abrigo deste acordo, a EDP Renováveis vai fornecer eletricidade renovável aos projetos de geração de hidrogénio da Lhyfe", refere o comunicado. Além disso, as duas empresas "vão identificar oportunidades para o co-desenvolvimento de projetos", sendo que a participação da EDP Renováveis em cada um desses projetos "atinge potencialmente até 50% do capital".

"As empresas também vão trabalhar juntas em atividades de I&D [investigação e desenvolvimento] em novos projetos e aquisição de equipamentos", lê-se.

"Este acordo pretende gerar valor aproveitando sinergias entre as competências e as capacidades complementares das duas empresas, impulsionando o crescimento do portefólio da EDP Renováveis, especialmente em França, e contribuindo para o desenvolvimento dos projetos da Lhyfe em todo o mundo". Também permitirá às duas empresas "alcançar maior expertise operacional e comercial em projetos de hidrogénio renovável", de acordo com o comunicado.

Para o CEO da EDP e da EDP Renováveis, Miguel Stilwell d'Andrade, este acordo com a Lhyfe é "importante", pois o grupo que lidera procura "promover a descarbonização de todos os setores, incluindo os de difícil eletrificação". Além disso, o gestor acredita que o hidrogénio poderá "complementar a eletrificação direta como a melhor forma para reduzir as emissões de dióxido de carbono e alcançar a descarbonização da economia".

"Com este acordo com a Lhyfe, reforçamos o nosso compromisso com a aceleração da transição energética, ao mesmo tempo em que damos um passo para a conquista dos nossos planos de crescimento", afirma no mesmo comunicado.

"Estamos muito orgulhosos de concluir este acordo com um dos maiores produtores mundiais de energia renovável. A confiança que a EDP Renováveis deposita em nós permite-nos ter confiança no desenvolvimento de hidrogénio renovável a nível mundial e em larga escala", sublinha, por sua vez, Matthieu Guesné, fundador e CEO da Lhyfe.

O acordo com a EDP surgiu na sequência do IPO da francesa Lhyfe, que pretende entrar na Euronext de Paris para encontrar fontes de financiamento para os projetos em curso. A empresa que tem sede na cidade de Nantes pretende recorrer ao mercado bolsista para alavancar operações. Para isso já conta à partida com o compromisso da EDP Renováveis, que vai investir logo de início 25 milhões de euros. Se no final do IPO, a verba investida pela EDP Renováveis traduzir-se em 20% (ou mais) do capital da Lhyfe, a energética portuguesa passará a deter um representante no conselho de administração da energética francesa.

Atualmente, a Lhyfe tem um portefólio com uma capacidade instalada total superior a 4,8 GW,, distribuídos por 93 projetos em desenvolvimento na Europa, dos quais 20 já estão em fase avançada de desenvolvimento e deverão entrar em operação até 2026. O plano da empresa passa por instalar mais 3 GW até 2030. Acresce que, desde setembro de 2021, a Lhyfe tem uma unidade industrial diretamente ligada a um parque eólico e a um abastecimento de água, conseguindo já fazer o processo de eletrólise. Por isso, já está a fornecer hidrogénio verde a partir da região de Vendée, no Golfo de Biscaia. A empresa defende ser caso único no mundo e "um dos maiores e mais avançados players do mundo no mercado de hidrogênio verde", dada a maturidade dos projetos.

Do lado da EDP Renováveis, o grupo liderado por Miguel Stilwell d'Andrade já fez saber que pretende introduzir 1,5 GW de capacidade de produção de hidrogénio verde até 2030. Criou, entretanto, o H2BU, a unidade de negócios dedicada a projetos de hidrogénio renovável e de outros "setores promissores", tendo em conta que se prevê que a procura por hidrogénio cresça seis vezes até 2050, para as 530 toneladas/ano. Nessa altura - segundo dados do mesmo comunicado - o hidrogénio verde deverá representar já 60% de toda a procura por hidrogénio.