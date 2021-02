EDP Renováveis prepara aumento de capital só para investidores institucionais

Miguel Stilwell de Andrade, EDP © EDP

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Fevereiro, 2021 • 17:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A EDP Renováveis (EDPR) vai fazer um aumento de capital só para investidores institucionais, não tendo ainda um prazo definido para a operação, que acontecerá "no momento apropriado", disse o presidente executivo da energética.

"O aumento de capital será feito no momento apropriado e será apenas com investidores institucionais", avançou o presidente executivo (CEO) da EDP, Miguel Silwell de Andrade, durante a apresentação do plano estratégico para 2021-2025. Em causa estão 1,5 mil milhões de euros para financiar parte do plano de expansão da empresa, que prevê investir 19 mil milhões de euros até 2025 para instalar mais 20 gigawatts de capacidade.

Questionado pelos jornalistas sobre a operação, na conferência de imprensa que se seguiu à apresentação do plano, Miguel Stilwell explicou que o aumento de capital somente com investidores institucionais "é a forma mais eficiente de o fazer" e que não há "um prazo definido" para a operação.

A EDP anunciou hoje que vai investir 24.000 milhões de euros na transição energética, dos quais 19.200 milhões de euros (80%) em energias renováveis até 2025, que inclui tecnologias eólica, solar, hidrogénio verde e armazenamento de energia.

"Em quatro anos, serão investidos 24.000 milhões de euros na transição energética. 80% deste valor será investido em energias renováveis, através de várias tecnologias - eólica, solar, hidrogénio verde e armazenamento de energia", anunciou hoje a energética.

Esta previsão consta do seu plano estratégico para o período 2021-2025, hoje divulgado, e que, de acordo com a EDP, reforça "a sua posição de líder na transição energética com um plano de investimento sem precedentes".

Um plano que prevê um ligeiro aumento da dívida líquida do grupo nos próximos anos, mas Miguel Stilwell garante que se manterão os rácios de endividamento, face ao crescimento dos resultados.

"A dívida líquida está previsto aumentar ligeiramente, porque os resultados também vão aumentar", afirmou, sublinhando que "o que interessa é o rácio entre dívida e resultados".

Stilwell de Andrade, que assumiu a liderança da energética em substituição de António Mexia, destacou o compromisso de manter um balanço "sólido" e "sustentável" das contas da empresa.

"Vamos continuar a ter um balanço sólido. Para isso, nós vamos manter os nossos rácios de endividamento em níveis controlados", reiterou.

O novo presidente lembrou, ainda, que o rácio da dívida atingiu, em 2020, o valor "mais baixo dos últimos 13 anos".

Em dezembro do ano passado, "a dívida líquida da empresa totalizava 12.200 milhões de euros, representando uma redução de 11% face a dezembro de 2019", o que se traduziu numa redução de 1.600 milhões de euros.

De acordo com a EDP, "esta redução do endividamento foi suportada pela conclusão no mês de dezembro de 2020 de diversas transações, nomeadamente a venda de duas centrais a gás e carteira de clientes de retalho em Espanha e de seis centrais hídricas em Portugal", sendo que a estas operações, "juntam-se duas transações de rotação de ativos renováveis na Europa e nos EUA, assim como a aquisição da Viesgo e consequente parceria com a Macquaire para a distribuição de eletricidade em Espanha".

A EDP anunciou hoje que vai investir 24.000 milhões de euros na transição energética, dos quais 19.200 milhões de euros (80%) em energias renováveis até 2025, que inclui tecnologias eólica, solar, hidrogénio verde e armazenamento de energia. As restantes parcelas dos 24.000 milhões de euros previstos para investimento na transição energética dividem-se em aproximadamente 15% para as redes e 5% para as soluções para clientes e gestão de energia.

Em termos de geografias, a maior parte do investimento será feito na Europa e na América do Norte (aproximadamente 40% para cada). Já o Brasil será o destino de cerca de 15% do montante e os restantes 5% serão distribuídos por outros mercados, como, por exemplo, o asiático.

"Acreditamos que o mundo precisa de ser transformado, precisamos de um mundo descarbonizado e eletrificado. Há uma enorme quantidade de oportunidades em termos de energias renováveis", afirmou o presidente executivo da energética, Miguel Stilwell de Andrade, durante a apresentação do plano estratégico aos analistas.