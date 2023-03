EDP Renováveis vai aumentar capital em mil milhões de euros

EDP Renováveis © Direitos Reservados

A subsidiária do grupo EDP para o negócio das renováveis anunciou na madrugada desta quinta-feira a intenção de lançar um aumento de capital de cerca de mil milhões de euros para financiar o crescimento da operação.

A intenção de realizar um aumento de capital surge no âmbito do plano de negócios para 2023-2026 da EDP Renováveis, no qual a subsidiária anuncia a intenção de investir cerca de 20 mil milhões de euros no desenvolvimento de cerca de 17 GW de adições de capacidade renovável até 2026. Ora, o aumento de capital servirá para "financiar parcialmente o plano de investimento", de acordo com a informação veiculada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação veiculada pela CMVM, cada nova ação será subscrita pelo grupo GIC, o fundo soberano de Singapura, por um valor entre 19,25 e 20,5 euros. A EDP Renováveis, contudo, deixa em aberto a possibilidade de colocar ações no valor de 150 milhões de euros junto de investidores qualificados ao mesmo preço que for fechado com a GIC.

"O compromisso do GIC de subscrever ações da EDP Renováveis estará sujeito à decisão da EDP Renováveis de lançar a transação num momento apropriado em relação às condições de mercado", detalha ainda o comunicado, sendo que o lançamento e a conclusão do aumento de capital estarão ainda sujeitos a aprovações societárias e à existência de condições de mercado favoráveis.

Em 2021, a EDP Renováveis tinha feito um aumento de capital de 1,5 mil milhões.

Também nesta madrugada, o grupo fez saber que vai lançar um aumento de capital de mil milhões de euros para financiar uma OPA sobre a EDP Brasil.

A EDP Renováveis é detida em 74,98% pela EDP.