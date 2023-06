EDP Renováveis vai dar energia solar ao maior centro comercial da Malásia

A EDP Renováveis concluiu a instalação de um sistema fotovoltaico que vai levar energia solar ao maior centro comercial da Malásia, localizado em Penang, foi esta quarta-feira anunciado pela holding do grupo EDP. Este é o primeiro projeto concluído pela EDP Renováveis na Malásia desde que adquiriu a Sunseap.

Numa nota enviada à redação, a EDP Renováveis dá conta que está em causa um projeto para autoconsumo do referido centro comercial para os próximos 15 anos. Através de 3.584 paineis solares será possível a "produção de energia através de fontes renováveis evita a emissão de mais de 1.800 toneladas de emissões de carbono". "Espera-se que gere 2,868,000 kWh de energia por ano", lê-se.

O sistema fotovoltaico foi desenvolvido para a PE Land Sdn Bhd.

Com este projeto, a EDP Renováveis "já tem 7 MWp de capacidade solar instalada e 1.4 MWp de projetos em construção".

"A EDPR está permanentemente a avaliar a evolução do setor energético da Malásia, a reforçar parcerias com empresas locais e a procurar oportunidades para apoiar os objetivos de transição energética do país - nomeadamente aumentando a penetração de renováveis no mix energético dos 25% atuais para 40% em 2035 e sendo neutro em carbono em 2050", lê-se.

A propósito desses objetivos, a empresa reitera que a região da Ásia-Pacífico "é um mercado-chave de crescimento das energias renováveis, representando mais de 40% das adições globais de capacidade até 2030, com a energia solar a ser chave nesta transição".

A EDP Renováveis quer desempenhar um papel importante neste caminho, desenvolvendo mais 1,2 GW de capacidade instalada entre 2023 e 2026, de acordo com a nota enviada.