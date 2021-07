EDP Renováveis vende por 610 milhões posição em dois parques eólicos nos EUA

EDP Renováveis vende a sua posição de 68% em dois parques eólicos nos EUA (Imagem de arquivo)

A EDP Renováveis anunciou esta quinta-feira a venda da sua posição de 68% em dois parques eólicos nos Estados Unidos da América por 720 milhões de dólares norte-americanos (cerca de 610 milhões de euros) num comunicado enviado ao regulador do mercado.

A empresa que tem a sua sede em Madrid, mas que está cotada na bolsa de Lisboa, explica que se trata da "conclusão" da venda a fundos geridos pela Greencoat Capital em dois parques eólicos em operação num total de 405 MW (megawatts).

Um deles é o Bright Stalk, de 205 MW, localizado no estado norte-americano do Illinois e em operação desde 2019, e o segundo o Harvest Ridge, de 200 MW, localizado no mesmo estado, e em operação desde 2020.

Segundo a EDP Renováveis (EDPR), o valor total da transação corresponde a um 'enterprise value' (valor empresarial) de 720 milhões de dólares norte-americanos (cerca de 610 milhões de euros), que por sua vez se traduz num 'enterprise value' 1,8 milhões de dólares (mais de 1,5 milhões de euros) por cada MW.

A empresa acrescenta que a transação irá contribuir com 500 milhões de euros de encaixe de 'rotação de ativos' e está inserida no contexto do programa que previa a rotação de 8 mil milhões de euros, anunciado pela empresa para 2021-25, "permitindo à EDPR acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável".

A EDPR é uma empresa subsidiária e detida a 74,98% pelo Grupo EDP (Energias de Portugal), operando no domínio das energias renováveis.