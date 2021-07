EDP Renováveis vende portefólio eólico por 530 ME à Onex

© Direitos Reservados

A EDP Renováveis (EDPR) anunciou ao mercado a venda de um portefólio eólico de 221 megawatts (MW), localizado em Portugal, à Onex Renewables, uma operação estimada em 530 milhões de euros, ainda sujeita a ajustes.

A "EDP Renováveis, S.A. ("EDPR") assinou um Acordo de Compra e Venda com a Onex Renewables S.a.r.l. ("Onex") para a venda de uma participação de 100% num portfólio eólico com 221 MW situado em Portugal por um "Enterprise Value" estimado de 530 milhões de euros (sujeito a ajustes até ao fecho da transação)", pode ler-se num comunicado enviado hoje pela EDPR à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A subsidiária da EDP para as energias renováveis indica que a transação "engloba cinco parques eólicos, com uma idade média de 1,4 anos a final de 2021, dos quais três se encontram em operação e dois em construção com inícios de operações esperado até final de 2021".

"Os cinco parques eólicos, depois da conclusão da transação, irão ser geridos pela Exus Management Partners que possui uma forte presença na Península Ibérica", indica ainda a empresa sediada em Madrid.

Segundo a companhia, a operação "irá contribuir com aproximadamente 530 milhões de euros de rendimentos de Rotação de ativos e está inserida no contexto do programa de rotação de ativos de 8 mil milhões de euros anunciado no Capital Markets Day da EDPR".

A empresa pode assim "acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável", de acordo com o comunicado.