EDP Renováveis vende sete parques eólicos em Itália por 420 milhões de euros

O grupo EDP fez saber esta sexta-feira que, através da EDP Renováveis, fechou a venda de sete parques eólicos em Itália por 420 milhões de euros, de acordo com o comunicado veiculado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Horas antes, comunicou a aquisição de uma empresa solar alemã.

Em comunicado, a energética explica que vendeu "a totalidade" dos parques eólicos, que correspondem a um portefólio de 172 megawatts (MW), à italiana ERG por "um enterprise value de aproximadamente 420 milhões de euros", valor que será "ajustado com um custo financeiro até à data de conclusão da transação".

Os sete parques eólicos estão operacionais e têm "uma idade média de 2,8 anos", sendo que "beneficiam de um quadro remuneratório estável durante 20 anos".

A operação está, anda, sujeita às "habituais" autorizações regulatórias e "outras condições precedentes".

Com esta transação, o grupo EDP já assegurou o encaixe de 3,1 mil milhões de euros "com operações desta tipologia, as quais se encontram incluídas no programa de rotação de ativos", plano que ascende a oito mil milhões de euros entre 2021 e 2025 a fim de "acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento".