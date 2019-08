EDP Serviço Universal muda de nome e fica verde

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) deu luz verde à nova imagem e denominação para a EDP Serviço Universal que passa a designar-se SU Eletricidade. Além da mudança de nome, há uma alteração no logótipo e na cor que passa a ser verde em vez do tradicional vermelho da EDP.

“A medida visa evitar confusão com as demais marcas do grupo EDP e implica a total distinção dos elementos gráficos, cromáticos, simbológicos e comunicacionais daquele comercializador de último recurso”, explica a ERSE em comunicado divulgado esta segunda-feira.

Com esta mudança, fica assegurada “a neutralidade de custos para os consumidores de energia elétrica”, nota o regulador dos serviços energéticos, esclarecendo que “para garantir a total distinção, a nova imagem não contém, nem poderá conter, elementos gráficos, cromáticos, simbológicos ou comunicacionais comuns com nenhuma das empresas integradas no mesmo grupo empresarial, designadamente, com o comercializador em regime de mercado (EDP Comercial) ou o operador de redes (EDP Distribuição).”

A ERSE lembra que “a SU Eletricidade mantém-se sujeita a obrigações de serviço público e opera junto dos consumidores como comercializador de último recurso aplicando as tarifas e preços regulados” fixados pela Entidade Regulador.

“A função de comercializador de último recurso foi criada para garantir o fornecimento a todos os consumidores de eletricidade ou de gás natural, independentemente de haver ou não comercializadores em regime de mercado interessados em fornecê-lo”, lê-se no portal da ERSE na internet.

Ainda se encontram no mercado regulado cerca de um milhão de clientes domésticos, correspondendo a 6% do consumo total.