EDP vai desenvolver mais dois projetos eólicos flutuantes na Escócia

O grupo EDP fez saber que vai desenvolver mais dois parques eólicos flutantes na Escócia. Tratam-se de dois projetos com uma capacidade total de 2,3 gigawatt (GW) atribuídos à Ocean Winds, uma joint-venture detida em partes iguais de 50% pela EDP Renováveis e pela Engie.

"Como parte do processo de Clearing Round do leilão ScotWind, a Crown Estate Scotland atribuiu à Ocean Winds [OW], direitos para o desenvolvimento de dois projetos de tecnologia eólica flutuante offshore em duas áreas de leasing adjacentes, localizadas a este das ilhas Shetland: um dos projetos tem uma capacidade de 1,8 GW e foi atribuído a uma parceria 50-50 entre a OW e a Mainstream Renewable Power, e o outro projeto de 500 MW [megawatt] foi atribuído em exclusivo à OW", lê-se na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na segunda-feira à noite.

"Estes projetos permitirão à Ocean Winds alavancar na experiência e sinergias operacionais de desenvolvimento dos restantes projetos no Reino Unido", adianta o mesmo comunicado.

Do lado da EDP, a energética portuguesa "aumenta as suas opções de crescimento no eólico offshore num mercado atrativo, aumentando e diversificando assim as opções de crescimento rentável a longo-prazo da companhia, mantendo um perfil risco balanceado".

Com estes dois novos projetos nas ilhas Shetland, a EDP, através da Ocean Winds, "tem hoje um portfólio de projetos com uma capacidade total de 6,1 GW no Reino Unido, e até 14,5 GW mundialmente".

No Reino Unido, através da Ocean Winds, já tem em operação, construção e desenvolvimento três outros projetos eólicos offshore. Tratam-se dos porjetos Moray East (950 MW, em operação), Moray West (882 MW, em construção) e Caledonia (atribuído em 2022, para um projeto com capacidade de até 2 GW).