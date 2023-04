EDP vai financiar projetos de acesso a energia renovável em África

CEO do grupo EDP, Miguel Stilwell d'Andrade. © MIGUEL A. LOPES/LUSA

O grupo EDP voltou a abrir um programa de promoção do acesso a energia renovável em África. Através do Fundo A2E, a EDP tem um milhão de euros para apoiar projetos em Moçambique, Nigéria, Malawi, Quénia e Ruanda. As candidaturas para a 5.ª edição desta iniciativa estão abertas desde dia 18 de abril até 22 de maio.

O objetivo, explica a EDP em comunicado, é "para uma transição justa e inclusiva em comunidades remotas e mais vulneráveis", estimando-se que "que ainda existam mais de 700 milhões de pessoas em todo o mundo sem acesso a eletricidade, estando cerca de 70% localizadas no continente africano".

Para Miguel Stilwell d'Andrade, CEO do grupo EDP, é "urgente" encontrar "soluções que ajudem a combater a pobreza e a exclusão que ainda afetam a vida de milhões de pessoas em todo o mundo" e, simultaneamente, promover o desenvolvimento social e económico das regiões africanas selecionadas para esta edição do programa.

Por isso, a EDP está recetiva a apoiar projetos de promoção do acesso a energia renovável nas áreas de educação, saúde, água, agricultura, comunidade e negócios. Os apoios disponíveis consistem em pacotes de 50 a 150 mil euros para cada projeto, sendo que o Fundo A2E cobre até 75% dos custos reais totais do projeto selecionado, no caso de organizações sem fins lucrativos, e até 50% dos custos para outras entidades com fins lucrativos.

Esta iniciativa existe desde 2018 e faz parte do EDP Y.E.S. - You Empower Society, um programa de responsabilidade social do grupo. Aliás, de acordo com o plano estratégico da EDP para o período 2023 - 2026, a energética deverá investir 200 milhões de euros em "iniciativas de impacto social" nos próximos três anos.

Nas últimas quatro edições, através do Fundo A2E, a EDP lidou com mais de 540 projetos tendo investido um total de 2,5 milhões de euros em 28 projetos selecionados, que, estima o grupo, "impactaram diretamente a vida de 120 mil pessoas e, indiretamente, de cerca de dois milhões em sete países africanos - Moçambique, Nigéria, Malawi, Quénia, Angola, Tanzânia e Ruanda".