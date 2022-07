EDP vai fornecer energia solar ao McDonald"s no Brasil

© Diana Quintela / Global Imagens

O grupo EDP construiu e instalou três centrais fotovoltaicas nos estados de São Paulo e Minas Gerais, no Brasil, para fornecer energia limpa​​ aos restaurantes McDonald"s daquele país. A operação estava prevista numa parceria entre a holding EDP Brasil e a Arcos Dorados, empresa que gere a marca da cadeia de fast-food na América do Sul.

As centrais fotovoltaicas, que totalizam mais de 16 200 painéis solares, têm capacidade para produzir mais de 11 mil megawatt/hora (MWh) por ano e uma capacidade de 6,6 MWp, de acordo com o comunicado enviado esta segunda-feira à imprensa. Ao todo, serão servidos 28 restaurantes e sete quiosques do McDonald"s durante 12 anos.

"As novas centrais, juntas, vão evitar a emissão de 725 toneladas de dióxido de carbono por ano, o equivalente à plantação de cinco mil árvores". Acresce que as centrais têm tecnologia de tracking, ou seja, permitem que "os módulos se movam de acordo com o ângulo dos raios solares, para um maior aproveitamento da radiação solar".

Além disso, o volume de energia gerado pelas centrais vai receber a certificação I-REC (International REC Standard), sistema global pelo que comprova que a energia que consumida por um cliente é proveniente de fontes renováveis.

No Brasil, o grupo EDP pretende atingir 1 gigawatt (GWp) em capacidade instalada até 2025. "Com as centrais desenvolvidas para a Arcos Dorados, o portfólio de energia solar contratada ultrapassa os 244 MWp, sendo 112,6 MWp em produção distribuída e 132,3 MWp em produção centralizada", lê-se.

O mesmo comunicado faz saber que, também em Portugal, o grupo EDP é o parceiro da McDonald"s na estratégia de sustentabilidade da marca, sendo servida pela EDP Comercial. A holding foi escolhida para instalar "mais de 150 pontos de carregamento rápido nos restaurantes de norte a sul do país, incluindo nas ilhas".