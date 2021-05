EDP vai investir 470 milhões em projetos renováveis nas Astúrias

Sede da EDP, na avenida 24 de julho, em Lisboa © Gerardo Santos / Global Imagens

A EDP anunciou que vai investir 470 milhões de euros nas Astúrias. A maior fatia deste investimento será direcionada para a transformação das centrais térmicas de Aboño e Soto de Ribera em projetos 100% verdes, anunciou a elétrica em comunicado.

A construção de um parque eólico flutuante na costa central asturiana, o primeiro no mercado espanhol, também faz parte da lista dos novos planos da empresa para as Astúrias apresentados esta sexta-feira e que pretendem acelerar o caminho da transição energética.

Tal como a empresa já tinha anunciado, o objetivo é antecipar já para este ano o fecho da central a carvão Soto de Ribera. A ideia da EDP é transformar esta unidade na "bateria verde" das Astúrias através de projetos de armazenamento de energia renovável, bem como de hidrogénio verde.

Já para a central termoelétrica de Aboño, que durante 50 anos garantiu o fornecimento de eletricidade à indústria asturiana, os planos passam por converter a unidade para produção de hidrogénio verde. "O conhecimento técnico, do mercado e da situação geográfica privilegiada, irão garantir a produção e abastecimento necessários de eletricidade das Astúrias", bem como "o hidrogénio verde necessários nos seus processos de fabricação", assegurou a EDP que prevê abandonar a produção de energia a partir do carvão até 2025. Isto porque às instalações da central de Aboño vai-se juntar o novo parque eólico offshore flutuante. E além "do fácil acesso à água", localiza-se perto do porto El Musel, detalhou a elétrica.