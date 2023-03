EDP vai investir 6,2 mil milhões ao ano e prevê lucro de 1,5 mil milhões em 2026

O presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell d'Andrade © Nuno Veiga / Lusa

O grupo EDP antecipou as metas financeiras que tinha previsto até 2025 e, por isso, anunciou esta quinta-feira as linhas gerais de um novo plano de negócios para o período 2023-2026, no qual prevê investir 25 mil milhões de euros e lucrar entre 1,4 e 1,5 mil milhões de euros até 2026.

De acordo com o comunicado na madrugada desta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo EDP prevê um "investimento de 25 mil milhões de euros até 2026 para potenciar renováveis e suportar os compromissos de neutralidade carbónica do grupo". Este valor traduz-se em investimentos de 6,2 mil milhões de euros por ano (+30% face ao objetivo do plano de negócios anterior) até 2026.

O grupo refere que 85% do investimento prometido será canalizado para energias renováveis (21 mil milhões de euros), enquanto quatro mil milhões de euros serão alocados às redes elétricas.

A energética pretende instalar 4,5 gigawatts (GW) por ano de nova capacidade renovável até 2026 (18 GW ao todo), elevando a capacidade instalada de renováveis para 33 GW até ao fim do novo plano estratégico.

Mantendo o compromisso de abandonar a produção a carvão até 2025, o grupo adianta, ainda, que tem a ambição de atingir 50 GW de capacidade renovável instalada e 100% de produção renovável até 2030.

Segundo os objetivos comunicados, o grupo quer que 40% do investimento seja canalizado para energia eólica onshore, 40% para projetos de grande escala na energia solar, enquanto 12% vá para o solar distribuído, 5% em eólica offshore e 3% em armazenamento e hidrogénio.

Quanto às redes elétricas, a EDP quer expandir as linhas de distribuição para 400 mil quilómetros, ter nove milhões de contadores inteligentes (mais 500 mil face a 2022) e 12 milhões de pontos de acesso (mais 2,5 milhões do que em 2022).

No plano estratégico anterior, previsto para o período 2021-2025, o grupo previa investir 24 mil milhões de euros na transição energética, dos quais 19,2 mil milhões (80%) em renováveis. Acresce agora, tal como no anterior plano, que 80% do investimento ocorra na Europa e América do Norte (40% cada), 15% na América do Sul e 5% na região da Ásia-Pacífico.

Somados os objetivos, a nova estratégia da EDP estima um resultado líquido recorrente de 1,4 a 1,5 mil milhões de euros em 2026. Colocar os lucros nesse patamar corresponde a um crescimento médio anual dos resultados de 12% a 14%. No que respeita ao resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA), o grupo prevê conseguir atingir os 5,7 mil milhões de euros em 2026, numa base recorrente, e que se traduz na previsão de ver este indicador melhorar em média 6% ao ano.

O novo plano aponta, ainda, "uma nova política de dividendos, com um rácio de payout entre 60-70% e um aumento do dividendo mínimo para 0,20 euros por ação em 2026".

Na EDP Renováveis, a política de dividendos foi também melhorada para um rácio de pagamento de 30-50% "a fim de proporcionar uma remuneração flexível e competitiva aos seus acionistas e alinhada com o mercado".

No plano estratégico anterior, para o período 2021-2025, a meta era atingir os mil milhões de euros de lucro em 2023 e 1,2 mil milhões em 2025. No caso do EBITDA, o objetivo era atingir os 4,3 mil milhões de euros em 2023 - objetivo antecipado em 2022, com o EBITDA a atingir os 4,5 mil milhões de euros. Quanto aos dividendos, a EDP esperava remunerar os acionistas em 19 cêntimos por ação até 2025.

Além das metas operacionais e financeiras, a EDP também estima contratar mais três mil trabalhadores até 2023, elevando a população laboral do grupo para 14 mil pessoas. Definiu também a meta de ter 31% de mulheres em posições de liderança. Atualmente, o grupo conta com mais de 13 mil pessoas de 63 nacionalidades em todo o mundo.

O novo plano de negócios do grupo EDP é apresentado esta quinta-feira ao mercado, em Londres, no âmbito do Capital Markets Day do grupo.

Também esta quinta-feira, a EDP anunciou uma OPA sobre EDP Brasil, que será financiada por um aumento de capital de mil milhões, e a EDP Renováveis fez saber que pretende avançar com um aumento de capital de mil milhões quando as condições de mercado forem "favoráveis".

Na quarta-feira, a EDP anunciou lucros de 679 milhões de euros em 2022, mais 3% do que no ano anterior. Antes, a 27 de fevereiro, a EDP Renováveis anunciou um resultado líquido recorrente de 671 milhões de euros em 2022, mais 2% em termos homólogos.

