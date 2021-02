Lisboa , 26/01/2018 - Realizou-se hoje na sede da EDP em Lisboa a Conferência Lisbon Mobi Summit. Miguel Stilwell de Andrade (Álvaro Isidoro/ Global Imagens ) © Álvaro Isidoro/ Global Imagens

A EDP vai investir 6,3 mil milhões de euros em Portugal até 2025, anunciou a empresa no seu plano estratégico para 2021-205. O mercado nacional receberá, assim, mais de 26% do bolo total de 24 mil milhões que a empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade pretende investir até 2025, com uma forte aposta na transição energética.

Os 6,3 mil milhões para o mercado português destinam-se, entre outros, a projetos de modernização das redes e a novos negócios, como é o caso do hidrogénio verde, com a EDP a prever criar, no mesmo período, mais 7250 postos de trabalho, diretos e indiretos. Mais de 80% dos investimentos no novo plano destinam-se às energias renováveis, e a parcela específica relativa a Portugal vai permitir poupanças anuais acrescidas de 1,4 milhões de toneladas de emissões de CO2 ao ano.

Com 12.200 trabalhadores em todo o mundo, a EDP dá emprego, em Portugal, a 5700 pessoas.

O plano estratégico 2021-2025 apresentado esta manhã prevê o abandono da produção a carvão nos próximos quatro anos. E, até ao final da década, a EDP passará a ter 100% da sua produção de energia a partir de fontes renováveis (são 74% neste momento), assumindo-se como uma empresa totalmente verde e "antecipando em 20 anos as suas metas" de neutralidade carbónica.