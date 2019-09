EDP vai recorrer da multa de 48 milhões aplicada pela Concorrência

A EDP vai recorrer da multa de 48 milhões de euros aplicada, ontem, pela Autoridade da Concorrência (AdC) à sua subsidiária EDP Produção. Em comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a energética afirmou que está a “analisar a decisão e respetivos fundamentos” e irá recorrer aos meios legais de forma a salvaguardar os seus direitos.

AdC acusa a empresa liderada por António Mexia de “abuso de posição dominante no mercado da banda de regulação secundária em Portugal Continental durante cinco anos”.

“A decisão diz respeito à atuação da EDP Produção no mercado de serviços de sistema entre 2009 e 2013, a qual, segundo a AdC, teria limitado a participação de centrais sujeitas ao regime dos custos de manutenção do equilíbrio contratual (“CMEC”) no mercado de banda de regulação secundária, não apenas para evitar devolver ao sistema elétrico nacional as receitas que obteria nesse mercado, mas também para subir o preço de mercado recebido pelas centrais da EDP Produção fora do regime de CMEC que fornecessem esse serviço”, explica a empresa.

Isso foi feito, dita a AdC, para que a EDP Produção saísse “duplamente beneficiada, em prejuízo dos consumidores”.

A EDP defende que as imputações da Concorrência carecem de sustentação factual, jurídica e económica. “O próprio auditor contratado pelo Estado confirma que a EDP Produção atuou de

acordo com o quadro jurídico em vigor e os incentivos que deste resultam. A EDP e a EDP Produção reafirmam, pois, que cumpriram sempre o enquadramento legal e contratual existente e as regras de concorrência.”

Nesse sentido, a energética informou o regulador que irá apresentar um recurso da coima imposta junto do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Notícia atualizada pela última vez às 8:00.