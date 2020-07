EDP vende 23,4% do défice tarifário de 2020 por 273 milhões

A EDP Serviço Universal, detida em 100% pela EDP, acordou a venda de 23,4% do défice tarifário de 2020 por 273 milhões de euros, através de cinco transações individuais.

“Este défice tarifário resulta do diferimento por 5 anos da recuperação do sobrecusto de 2020 com a aquisição de energia aos produtores em regime especial [incluindo os ajustamentos de 2018 e 2019]”, refere a elétrica num comunicado divulgado esta terça-feira no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A EDP Serviço Universal é o comercializador de último recurso do sistema eléctrico português.

Em atualização