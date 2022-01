EDP vende 32% do défice tarifário de 2021 por 562 ME

Sede da EDP, em Lisboa. © PAULO SPRANGER / Global Imagens

A SU Eletricidade, que é detida pela EDP, vendeu 32,1% do défice tarifário de 2021, "relativo ao sobrecusto com a produção em regime especial", por 562 milhões de euros, foi comunicado esta terça-feira ao mercado.

"A SU Eletricidade, comercializador de último recurso do sistema elétrico português, detido 100% pela EDP, acordou a venda sem recurso, através de quatro transações individuais, de 32,1% do défice tarifário de 2021 relativo ao sobrecusto com a produção em regime especial, por um montante de 562 milhões de euros", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este défice é resultado do diferimento por cinco anos da recuperação do sobrecusto de 2021 com a compra de energia aos produtores em regime especial.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da EDP caíram 1,20% para 4,38 euros.