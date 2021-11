EDP vende à China Three Gorges participação em 12 parques eólicos em Espanha

Miguel Stilwell d'Andrade, CEO do grupo EDP © Álvaro Isidoro/ Global Imagens

O grupo EDP fechou com a China Three Gorges um acordo para a venda de 12 parques eólicos em Espanha, de acordo com um comunicado veiculado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O valor estimado do acordo, realizado via EDP Renováveis, ascende a 307 milhões de euros.

"O valor total corresponde a um enterprise value de 307 milhões, que se traduz num enterprise value de 1,7 milhões de euros/MW", lê-se no comunicado, referindo que a participação acionista da EDP nos 12 parques eólicos é de 100%. O portefólio em causa representa uma operação de 181 megawats (MW), em Espanha.

O mesmo comunicado indica que o grupo liderado por Miguel Stilwell d'Andrade já "assegurou 2,6 mil milhões de euros de encaixes com rotação de ativos", com a operação. Os 12 parques eólicos estão inseridos num esquema remuneratório regulado de Espanha a 20 anos, sendo a idade média do portefólio, precisamente, 12 anos.

Esta operação "está inserida no contexto do programa de rotação de activos de 8 mil milhões de euros anunciado no Capital Markets Day da EDP, permitindo à EDP acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável".

A China Tree Gorges detém 19% do grupo EDP, sendo o maior acionista da energética portuguesa.