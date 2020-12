EDPR conclui a aquisição de 100% do negócio de energia renovável da espanhola Viesgo

Energias renováveis © DR

A EDP Renováveis (EDPR) "concluiu a aquisição do controlo" sobre o negócio de energias renováveis da elétrica espanhola Viesgo por 565 milhões de euros, informou a empresa em comunicado.

A EDPR, que tem sede em Madrid, mas está cotada na bolsa de Lisboa, informa o mercado de que irá adquirir 100% do portfólio de 0,5 GW (gigabytes) de capacidade renovável instalada em Espanha (84%) e Portugal (16%).

"Esta transação reforça a posição da EDPR como um dos principais líderes do mercado de renováveis, particularmente em Espanha, com um portfólio altamente sinergético de ativos de elevada qualidade, com forte recurso eólico e perfil de baixo risco, oferecendo também oportunidades interessantes de crescimento no futuro", afirma a EDPR no comunicado que também foi publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, em Lisboa.

A EDPR tinha anunciado em 15 de julho último que tinha chegado a acordo com fundos geridos pela Macquarie Infrastructure e Real Assets para a compra do negócio de energias renováveis da Viesgo, com um "enterprise value" de 565 milhões de euros.

O Conselho de Ministros espanhol deu em 09 de dezembro último a luz verde à conclusão do negócio.