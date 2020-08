eDreams com prejuízo de 23,6 milhões no primeiro trimestre do ano fiscal

A pandemia de covid-19 e a consequente baixa na procura de viagens levou a eDreams a um prejuízo de 23,6 milhões de euros no primeiro trimestre do ano fiscal, compreendido entre abril e junho. Em termos homólogos, a eDreams estava no ano passado com lucros de 9 milhões.

Esse período, coincidente com os meses em que muitos países estiveram em confinamento e com restrições às viagens, foi atípico para o negócio da eDreams e para todo o setor, indica a empresa. “Os últimos meses têm sido dos mais difíceis que o setor das viagens alguma vez teve de enfrentar; no entanto, graças à natureza ágil e flexível do modelo de negócios da eDreams ODIGEO, estamos bem posicionados para surgir como um dos vencedores desta crise”, avança em comunicado.

“Durante o primeiro trimestre realizámos progressos consistentes, nomeadamente em junho, e depois com julho e agosto a apresentar ainda melhores resultados, uma vez que as restrições foram levantadas e os clientes mostraram que o desejo de viajar e conhecer o mundo permanece.”

Em comunicado, a empresa indica ter atingido uma situação de liquidez de 132 milhões de euros em junho, no final do trimestre. Em julho passou para os 167 milhões.

Os custos variáveis sofreram uma redução de 84%, com a eDreams a indicar que tal é justificado pela adaptação do modelo de negócio, na sequência da quebra de reservas. O lucro marginal (a margem de receita menos custos variáveis) situou-se nos 1,1 milhões de euros e o EBITDA ajustado totalizou perdas de 14,7 milhões de euros.

Em relação às reservas móveis, a empresa registou um aumento destas opções, que no primeiro trimestre já representaram 49% das reservas totais de voos contra 40% na comparação homóloga.

Em termos de operações, os seis principais mercados da eDreams – França, Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido e Países Nórdicos – atingiram receitas de 12,9 milhões de euros.

“Apesar destes tempos difíceis, o nosso modelo de negócio provou ser robusto e adaptável e estou satisfeito pelos progressos que fizemos ao longo do trimestre. As ações que tomámos antes do choque da pandemia, no sentido de aumentarmos a diversificação das receitas, trouxeram força adicional ao nosso modelo”, indica Dana Dunne, CEO da eDreams, em comunicado.

Em relação aos meses de julho e agosto (contabilização até dia 23 de agosto), a eDreams refere que está a ser sentida “uma recuperação mais rápida”, especialmente nos seis mercados de destaque na Europa. Face a abril, mês onde foram registados mínimos de reservas devido às restrições de viagens, o mês de agosto trouxe um aumento de 39 p.p nas reservas, ligeiramente acima do aumento de 33 p.p sentido em julho.

A eDreams ODIGEO é uma das maiores empresas de viagens online, gerindo quatro marcas de agências de viagens – a eDreams, GO Voyages, Opodo e Travellink – e o motor de meta-pesquisa Liligo.