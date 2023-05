eDreams reduz prejuízo para 43,3 milhões de euros no ano fiscal 2022/2023

Escritórios da eDreams Odigeo © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Maio, 2023 • 11:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A empresa de viagens "online" eDreams Odigeo anunciou que reduziu o prejuízo no ano fiscal concluído em 31 de março, para 43,3 milhões de euros, face ao exercício anterior.

Numa base ajustada, a empresa do setor de viagens informou a Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) que o prejuízo no último ano fiscal concluído a 31 de março registou uma queda homóloga de 33,6%, para 34,7 milhões de euros, quando no exercício anterior o prejuízo contabilizado se tinha situado em 52,3 milhões de euros.

As receitas da eDreams, por sua vez, subiram 49% no último ano fiscal, para 569,6 milhões de euros, suportadas pelo aumento recorde de 29% das reservas, que se cifraram em 16,2 milhões, segundo dados do relatório e contas, citados pela agência financeira Bloomberg.

Além disso, o valor das receitas registou um aumento homólogo de 47% no ano fiscal em análise, para 621 milhões de euros.

Trata-se da primeira vez, desde sempre, que o valor das receitas ultrapassa os 600 milhões de euros, realça a empresa no documento divulgado.

Quanto ao lucro operacional bruto (Ebitda) foi de 84,4 milhões de euros, superior em 91% ao exercício precedente.

O presidente executivo da empresa, Dana Dunne, considerou que os resultados financeiros foram "excelentes", salientando também que o grupo atingiu "o nível mais elevado de receitas e reservas nos 24 anos da sua história".