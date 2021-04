Efacec abre portas a quem quer ajudar a resolver desafios

© José Carmo/Global Imagens

A Efacec lançou nesta quinta-feira a hop.in, uma plataforma de inovação aberta a empreendedores, startups, investigadores, PME, clientes, colaboradores, parceiros e a todos "aqueles que têm como objetivo a co-criação de soluções nas áreas de energia, mobilidade e meio ambiente", refere a empresa em comunicado.

Quem estiver interessado em contribuir para resolver os desafios propostos pela Efacec pode candidatar-se até 30 de abril, através deste site, em quatro categorias diferentes: logística, automação, transporte e espaço.

As propostas submetidas ao agregador de ideias serão avaliadas por uma equipa multidisciplinar da Efacec. Os autores das candidaturas escolhidas terão por recompensa o acesso a uma parceria a longo prazo, à validação da solução, à oportunidade de negócio sustentável e à experimentação, exposição e expansão junto da Efacec, lê-se na nota à imprensa.

A Hop.in foi apresentada nesta quinta-feira ao mercado nacional e internacional, num evento digital no qual participaram especialistas nas áreas de inovação, tecnologia e sustentabilidade.

Ângelo Ramalho, CEO da Efacec, citado no comunicado, destacou: "A Hop.in encoraja a sociedade civil, a pensar, a construir e a implementar o futuro da tecnologia e da inovação. Porque acreditamos que, individualmente, podemos sonhar com um amanhã melhor, mas juntos temos o poder de o construir! E sem limites. E é disso que trata o propósito da Efacec: conceber um futuro mais inteligente para uma vida melhor para nós e para as gerações vindouras".