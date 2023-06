Efacec com 310 milhões de prejuízos acumulados desde 2020

Efacec © Ivo Pereira / Global Imagens

Nas mãos do Estado, a Efacec já acumulou prejuízos que ultrapassam os 310 milhões de euros, número que resulta da soma dos 74,3 milhões de 2020, dos 183,9 milhões de 2021 e dos 52,8 milhões contabilizados no exercício de 2022.

A notícia é avançada pelo Jornal de Negócios que dá conta que a empresa, que aguarda decisão do Governo relativamente ao processo de privatização, está em falência técnica, com capitais próprios negativos em 52,1 milhões de euros. A dívida líquida financeira da empresa aumentou 74,4 milhões de euros, no último ano, para 267,3 milhões.

Recorde-se que o Estado nacionalizou, em julho de 2020, a posição de 71,73% da empresária Isabel dos Santos na companhia e tem, desde então, feito uma série de injeções e dado garantias bancárias numa valor já estimado em 250 milhões. Em fevereiro, e a propósito da privatização, o ministro da Economia, António Costa Silvia, admitia que "muito dificilmente" o Estado iria recuperar os "quase 200 milhões de euros aplicados na Efacec".

Dos seis candidatos, permanecem na corrida quatro, o consórcio que junta Visabeira e Sodecia, e os fundos Oaktree, Oxy Capital e Mutares. Apesar do Governo e da Parpública ainda nada terem avançado, notícias várias dão como certa que será o fundo alemão Mutares o vencedor.