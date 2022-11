Efacec concluiu novos projetos de metros ligeiros na Noruega e em Espanha

Dinheiro Vivo 21 Novembro, 2022 • 16:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Efacec anunciou que "finalizou nas últimas semanas" dois projetos internacionais de metros ligeiros na Noruega e em Espanha, "continuando a fortalecer a sua posição de referência a nível mundial na área dos transportes".

Iniciada em 2017, a participação da Efacec na construção da nova extensão do sistema do Metro Ligeiro de Bergen surgiu na sequência dos trabalhos desenvolvidos pela empresa nas fases 2 e 3 deste mesmo projeto, iniciado em 2011. O desenvolvimento desta rede de metro "tem permitido reduzir o congestionamento rodoviário e aumentar a eficiência do sistema de transporte alternativo às viagens de automóvel na segunda maior cidade da Noruega, com uma população de cerca de 260.000 pessoas", explica.

Em Espanha, o projeto de Cádiz tem uma extensão total de 14 quilómetros e liga as cidades de Cádiz, São Fernando e Chiclana de la Frontera em menos de uma hora. Vai transportar 300.000 passageiros por ano.

"São projetos estruturantes e mobilizadores que tiveram na base a experiência da Efacec de mais de 25 anos no fornecimento de sistemas eletromecânicos para metros e metros ligeiros e que elevam a engenharia e a tecnologia da Efacec ao nível do que de melhor é feito mundialmente. Ao longo de mais de duas décadas temos desenvolvido vários projetos nesta área, demonstrando a mais-valia das nossas soluções técnicas nas áreas da sinalização, telecomunicações e energia, desenvolvidas integralmente pelas equipas da Efacec", refere, citado em comunicado, Pedro Pinto, diretor da Unidade de Transportes da Efacec.

A empresa está, ainda, envolvida na construção da Linha Sydavnen do Metro de Copenhaga (Dinamarca) e na extensão da Linha Amarela e nova Linha Circular do Metro do Porto (Portugal).