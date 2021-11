Efacec com novo empréstimo de até 40 milhões com aval do Estado

© José Carmo/Global Imagens

Dinheiro Vivo 06 Novembro, 2021 • 11:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Apesar do processso de reprivatização estar em curso há mais de um ano, a Efacec vai embolsar um novo empréstimos do Estado, entre 30 a 40 milhões de euros, através do Banco de Fomento, noticiou o "Expresso" este sábado. Para este novo empréstimo terão sido contactados a Caixa Geral de Depósitos, o BCP e o Novobanco.

O novo empréstimo visa manter a Efacec operacional até à conclusão da reprivatização. O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, já apontou para o final do ano a conclusão desse processo, estando na corrida a DST e a Sodecia.

Com este empréstimo, a Efacec já assegurou 110 milhões com o aval do Estado. Este é o segundo empréstimo que a empresa contrai desde a nacionalização. O primeiro crédito cedido remonta a agosto de 2020 e correspondia a um total de 70 milhões de euros, garantidos por sindicato bancário, com a garantia do Banco de Fomento.

A entrada de mais capital na empresa é conhecida numa altura de instabilidade laboral. Os trabalhadores da Efacec marcaram para dia 10 de novembro uma greve de duas horas para exigir ao Governo a compra de matérias-primas, contestar a reprivatização e reclamar a demissão da administração da empresa.