Efacec entra em regime de lay-off a 6 de abril

A Efacec vai entrar em regime de lay-off na próxima semana, indicando que “decidiu desenvolver as diligências necessárias para adotar medidas excecionais e temporárias de proteção dos postos de trabalho, tendo requerido o estatuto para implementação de um Plano de Manutenção dos Postos de Trabalho, durante um período de 30 dias, a partir de 6 de abril, eventualmente renovável nos termos da lei”, indica um esclarecimento da Comissão Executiva da Efacec.

A empresa indica que se trata de “uma decisão difícil, que não foi tomada de ânimo leve nem sem pesar todas as soluções possíveis.” Na mesma nota, é reforçado que “tudo foi feito para manter as empresas do grupo num nível de operacionalidade ajustado ao contexto adverso que se vive”. A empresa relembra que, apesar das diligências adotadas, foi necessário “garantir o presente e futuro da Efacec e a preservação dos postos de trabalho e rendimentos” dos trabalhadores.

O regime de lay off abrange, por agora, a Efacec Energia, Efacec Engenharia e Efacec Serviços Corporativos, correspondente a cerca de 50% do número total de trabalhadores do grupo.

A empresa garante que “não vai parar” e que continuará a operação que não está a ser impactada pela covid-19 com um número mais reduzido de trabalhadores, nas diferentes geografias onde o grupo opera. “Os restantes aguardarão em suas casas que este momento complexo passe e a normalidade regresse”, indica a Efacec.